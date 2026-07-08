Zusammenstoß

31-Jährige stirbt nach Frontalkollision im Kreis Rottweil

Eine junge Autofahrerin missachtet beim Auffahren auf eine Bundesstraße mutmaßlich die Vorfahrt - und ihr Wagen prallt mit dem Auto einer anderen Frau zusammen. Sie überlebte den Unfall nicht.

Die 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Foto: Marijan Murat/dpa
Die 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Schramberg (dpa/lsw) - Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 462 bei Schramberg (Kreis Rottweil) ums Leben gekommen. Nach Erkenntnissen der Polizei hatte eine 22-Jährige beim Auffahren auf die Straße den Wagen der 31-Jährigen vermutlich übersehen.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge verlor die 31-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem Transporter zusammen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Bundesstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rottweil ein Sachverständiger eingeschaltet.

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