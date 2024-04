31-Jähriger beim Grillen schwer verletzt

Groß-Gerau (dpa) - Ein Mann ist beim Grillen am Wochenende in Südhessen schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein 59 Jahre alter Mann am Samstagmittag in Groß-Gerau Spiritus auf den Grill geschüttet haben und es kam zu einer Stichflamme, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Diese griff demnach auf den neben dem Grill stehenden 31-Jährigen über. Mit einem Rettungshubschrauber sei der 31-Jährige in eine Klinik geflogen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.