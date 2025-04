Polizei: Stichflamme weckt schlafenden Hausbewohner

Kassel (dpa/lhe) - Ein 50-Jähriger ist in seiner Wohnung in Kassel nach Angaben der Polizei von einer Stichflamme geweckt und beim Löschversuch verletzt worden. Der Mann aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses habe Verbrennungen an der Hand und eine leichte Rauchvergiftung erlitten, teilte die Polizei mit. Er habe gegen 4.45 Uhr sofort mit dem Löschen begonnen und so eine Ausbreitung der Flammen verhindert. Andere Bewohner des Hauses seien unverletzt geblieben.