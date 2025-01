Reichelsheim: 32-Jähriger fährt in Haus - Bewohner aus dem Schlaf gerissen 

Reichelsheim. Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses sind in der vergangenen Nacht unsanft aus dem Schlaf gerissen worden, als ein Autofahrer beim Abbiegen in ihr Haus krachte. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-Jährige womöglich wegen glatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen. Beim Abbiegen von der Konrad-Adenauer-Straße in die Beerfurther Straße prallte sein Auto gegen 23.20 Uhr gegen die Hauswand, sodass ein größeres Loch entstand. Der 31-jährige Beifahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug konnte vom Abschleppdienst aus dem Wohnhaus befreit werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 32.000 EUR geschätzt.