Hund warnt Hausbewohner vor Brand

Fulda (dpa/lhe) - Ein Hund hat eine Familie vor einem Feuer gewarnt, die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Elters (Kreis Fulda). «Nach aktuellem Kenntnisstand wurden der 59-jährige Hauseigentümer und seine 67-jährige Ehefrau durch das Bellen des Hundes in der Nacht geweckt», hieß es im Polizeibericht.