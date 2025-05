Hausbewohner unter Brandstiftungs-Verdacht festgenommen

Meinhard-Neuerode (dpa/lhe) - Die Polizei im Werra-Meißner-Kreis hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Einfamilienhaus in Meinhard-Neuerode am Sonntagabend angezündet zu haben. Der 41-jährige Tatverdächtige habe selbst in dem Haus gewohnt, teilte die Polizei mit. Weiteres sei bislang nicht bekannt. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.