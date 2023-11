Brand an Wohnhaus: Polizei vermutet Brandstiftung

Geisenheim (dpa/lhe) - Nach einem Feuer an einem auf Stelzen errichteten Mehrfamilienhaus in Geisenheim vermutet die Polizei Brandstiftung. Unterhalb des Gebäudes waren am Vormittag mehrere Fahrzeuge und Sperrmüll in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. 23 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch eine Frau, die vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Alle anderen Personen seien unverletzt geblieben, sagte der Sprecher.