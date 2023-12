Geisenheim (dpa/lhe) - Ein Brand in einer Tiefgarage in Geisenheim im Rheingau-Taunus-Kreis hat am Mittwochmorgen zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Bevölkerung um den Brandort gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine konkrete Gefahr bestehe aber nicht und der Brand sei unter Kontrolle. Ein Wohnhaus wurde geräumt. Verletzt wurde zunächst niemand.