Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus - Kältebus für Bewohner

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel hat es am Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, griff das Feuer durch das Kellerfenster auf die Gebäudefassade über. Die Bewohner mussten den Angaben zufolge zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Um sie vor der Kälte zu schützen, wurden sie demnach in einem Bus untergebracht. Weil das Feuer schnell gelöscht werden konnte, war der Wohnbereich des Hauses nicht in Gefahr und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine Person wurde den Angaben nach leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro aus.