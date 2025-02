Matratze fängt Feuer - fünf Verletzte

Biberach (dpa/lsw) - Nach einem Brand in einem Biberacher Mehrfamilienhaus sind fünf Bewohner wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Polizeiangaben zufolge war nach Mitternacht eine Matratze auf einem Balkon in Brand geraten - warum, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher. Ein Bewohner hatte noch versucht, mit einem Feuerlöscher zu löschen. Doch der Balkon brannte aus, teils schlugen Flammen ins Wohnzimmer, die Feuerwehr dämmte dann den Brand ein. Es entstand ein Schaden von 50.000 Euro. Eine Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, ein Großteil der Bewohner konnte in seine Räume zurückkehren.