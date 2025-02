15 Menschen müssen mitten in der Nacht Feuer weichen

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des fünfgeschossigen Wohnhauses in Stuttgart und dichter Rauch drang aus den Fenstern. Alle Bewohner des Hauses hatten laut Feuerwehr das Gebäude bereits verlassen. Wegen der kalten Temperaturen betreute der Rettungsdienst die 15 nur leicht bekleideten Bewohner in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr. Eine Bewohnerin musste wegen ihres Gesundheitszustandes in eine Klinik.