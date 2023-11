Zwei Brände und eine Festnahme in Hattersheim

Hofheim (dpa/lhe) - Nach zwei aufeinanderfolgenden Bränden im südhessischen Hattersheim mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden ermittelt die Polizei. Eine verdächtige Person, die vom zweiten Brandort flüchtete, wurde festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ob er möglicherweise für beide Brände als Beschuldigter in Betracht komme, sei Teil der Ermittlungen, hieß es.

Der erste Brand ereignete sich der Polizei zufolge am Samstagabend in einem Arbeiterwohnheim im Stadtteil Eddersheim. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten zunächst ein vor dem Haus geparktes Auto sowie Sperrmüll im hinteren Bereich des Gebäudes. Die Flammen hätten dann auf die Fassade des Mehrparteienhauses übergegriffen. Die Feuerwehr habe deshalb mehr als zwei Dutzend Personen in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Zwei Männer erlitten eine Rauchgasvergiftung. Da das Gebäude unbewohnbar ist, wurden die restlichen Bewohner laut Polizei in städtischen Unterkünften untergebracht.