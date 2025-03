Toter in abgebranntem Haus ist der Bewohner

Endingen (dpa/lsw) - Bei dem in einem abgebrannten Haus in Endingen am Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) gefundenen Leichnam handelt es sich um den 82-jährigen Bewohner des Hauses. Das hat inzwischen eine DNA-Analyse bestätigt, wie die Polizei mitteilte. Brandursache war ein technischer Defekt an einem Haushaltsgerät. Die Ermittlungen der Polizei seien damit abgeschlossen, sagte ein Sprecher.