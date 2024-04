Scheune und Wohnhaus brennen: 80 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Birkenau (dpa/lhe) - Im südhessischen Birkenau (Kreis Bergstraße) haben am frühen Donnerstagmorgen eine Scheune und ein Wohnhaus gebrannt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten die Flammen von der Scheune aus auf das Wohnhaus übergegriffen. Laut Polizei mussten einige Häuser im Umfeld geräumt werden, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Feuer sich auf weitere Gebäude ausdehnt. Die etwa 80 eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Wie hoch der Schaden ist und wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.