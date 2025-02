100.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim ist ein Schaden von 100.000 Euro entstanden. Beamte der Feuerwehr fanden den 57-jährigen Wohnungsinhaber am Freitagabend bewusstlos in seiner verrauchten Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Im Krankenhaus erlangte er den Angaben zufolge das Bewusstsein wieder.