33 Abschlüsse an Hessens Promotionszentren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Seit sieben Jahren können Nachwuchswissenschaftler in Hessen ihren Doktortitel auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften erwerben. 33 Promotionsverfahren sind bis Ende vergangenen Jahres an den früheren Fachhochschulen erfolgreich abgeschlossen worden. Das geht aus der Antwort des hessischen Wissenschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag in Wiesbaden hervor. 330 Promotionsverfahren wurden und werden demnach betreut.