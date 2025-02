Frauenanteil bei Habilitationen in Hessen stark gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - In den vergangenen zehn Jahren hat der Anteil der Habilitationen von Frauen an hessischen Hochschulen deutlich zugenommen. Der Frauenanteil bei der höchsten deutschen Hochschulqualifikation stieg von 21,4 Prozent im Jahr 2013 auf 40,7 Prozent im Jahr 2023. Das meldet das Hessische Statistische Landesamt anlässlich des Internationalen Tags der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft am 11. Februar.