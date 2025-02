297.000 Menschen machten 2023 ersten Studienabschluss

Wiesbaden (dpa) - An deutschen Hochschulen haben 2023 rund 297.000 Menschen einen ersten Studienabschluss gemacht. Damit sank die Zahl leicht im Vergleich zum Vorjahr (301.000), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In beiden Jahren lag der Anteil der Erstabsolventinnen und -absolventen an der gleichaltrigen Bevölkerung bei 32 Prozent. Bei den Erstabsolventinnen und -absolventen handelte es sich überwiegend um junge Menschen im Alter von 21 bis 29 Jahren und bei den erzielten Erstabschlüssen zumeist um Bachelorabschlüsse (86 Prozent).