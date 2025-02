Zahl der Schulentlassenen ohne Abschluss ist stark gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Sommer 2024 haben fast nur noch halb so viele Schüler allgemeinbildende Schulen in Hessen ohne Abschluss verlassen als 20 Jahre zuvor. Ihre Zahl sank von 3.000 auf 1.600, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit fiel ihr Anteil an allen Entlassenen aus allgemeinbildenden Schulen von 5,2 auf 2,8 Prozent.