34-Jähriger nach Feuer in Unterkunft festgenommen
Gleich mehrfach brennt es um und in einer Unterkunft für Wohnungssuchende. Ein 34-Jähriger steht im Verdacht, die Feuer gelegt zu haben. Die Polizei ermittelt zu Ablauf und Hintergründen.
Frankfurt (dpa/lhe) - Nach mehreren Brandstiftungen im Frankfurter Stadtteil Höchst hat die Polizei einen 34-jährigen Mann als Tatverdächtigen festgenommen. Er soll zunächst diverse Mülltonnen und später auch Gegenstände in einer Unterkunft für Wohnungssuchende angezündet haben.
Die Feuerwehr habe mehrere Personen über eine Drehleiter aus den betroffenen Stockwerken des Gebäudes gerettet und das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude daraufhin und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei dem Feuer hätten mehrere Menschen leichte Verletzungen erlitten. Sie konnten nach der Behandlung im Rettungswagen vor Ort wieder entlassen werden.
Bewohner, deren Zimmer durch den Brand nicht mehr bewohnbar waren, seien anderweitig untergebracht worden, hieß es von der Polizei. Zum genauen Ablauf der Taten und den Hintergründen ermittelt die Polizei.