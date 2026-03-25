Kriminalität

34-Jähriger nach mutmaßlichem Mord in Marburg angeklagt

Ein Mann kommt in seinem Haus in Marburg-Moischt gewaltsam zu Tode. Die Tat soll ein 34-Jähriger begangen haben, dem die Staatsanwaltschaft Mord und schweren Wohnungseinbruchdiebstahl vorwirft.

Die Staatsanwaltschaft Marburg hat nach einem Tötungsdelikt in Marburg-Moischt gegen einen 34-jährigen Mann Anklage erhoben. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Die Staatsanwaltschaft Marburg hat nach einem Tötungsdelikt in Marburg-Moischt gegen einen 34-jährigen Mann Anklage erhoben. (Archivbild)

Marburg (dpa/lhe) - Nach der Tötung eines 76-jährigen Mannes im Marburger Stadtteil Moischt hat die Staatsanwaltschaft Marburg Anklage gegen einen 34-jährigen Tatverdächtigen erhoben. Dem Mann werde Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat sowie schwerer Wohnungseinbruchdiebstahl zur Last gelegt, teilte die Behörde mit.

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Der Angeschuldigte soll in der Nacht zum 13. August vergangenen Jahres in das Wohnhaus des 76-Jährigen eingestiegen sein, um Wertgegenstände zu stehlen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass er sein Vorhaben zunächst abgebrochen habe und aus dem Haus geflohen sei. Am Morgen gegen 5.00 Uhr soll der 34-Jährige jedoch zu dem Haus zurückgekehrt sein, um zurückgelassene Gegenstände zu holen.

Ermittlungen gegen einen weiteren Mann

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hauseigentümer den mutmaßlichen Einbrecher überraschte. Der 34-Jährige soll daraufhin mehrfach auf den Kopf und Oberkörper des 76-Jährigen eingetreten haben, um ihn zu töten und so den Einbruch zu verdecken. Der Hauseigentümer habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er am Vormittag des 13. August starb.

Der 34-Jährige war am 22. August festgenommen worden und ist seither in Untersuchungshaft. Im Zusammenhang mit der Tat wird laut Staatsanwaltschaft auch gegen einen 39 Jahre alten Mann ermittelt, der in den Wohnungseinbruch verwickelt gewesen soll. Gegen ihn bestehe allerdings derzeit kein Verdacht, an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen zu sein, hieß es.

Zu den genauen Umständen und Hintergründen der Tat sowie weiteren Ermittlungsergebnissen könnten vor Prozessbeginn keine weiteren Angaben gemacht werden, um zu vermeiden, dass Zeugen beeinflusst werden, so die Staatsanwaltschaft.

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