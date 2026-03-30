Unfall in Riedelbach

35-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Auto stößt mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen: Der 35-jährige Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Riedelbach (dpa/lhe) - Ein 35-jähriger Mann ist mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Lkw gefahren und schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Demnach war der Fahrer am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache zwischen Weilrod-Riedelbach und Waldems-Reichenbach in den Gegenverkehr geraten. Durch den Aufprall sei das Auto so stark beschädigt worden, dass der 35-Jährige eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte befreiten den Mann und ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß. 

Der 45-jährige Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Auto des 35-Jährigen beschlagnahmt, so die Polizei weiter. Die Beamten nahmen die weiteren Ermittlungen auf.

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