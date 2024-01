35-Jähriger springt auf Flucht vor Verfolgern in den Main

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Mit einem Sprung in den Main hat sich in Offenbach ein 35-Jähriger vor seinen Verfolgern zu retten versucht. Diese waren hinter ihm her, weil er sich vorher mit ihnen gestritten und eine Kiosktür beschädigt haben soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach dem Vorfall am Montagabend sei der Mann auf der Flucht in den Fluss gesprungen. Die Wasserschutzpolizei konnte ihn den Angaben nach kurze Zeit später retten. Er sei wegen starker Unterkühlung in eine Klinik gebracht worden.