25-Jähriger verletzt Frau: Sprung in den Main auf der Flucht

Ginsheim-Gustavsburg (dpa/lhe) - Ein Mann hat bei einem Streit in der Nacht zum Sonntag in Ginsheim-Gustavsburg (Landkreis Groß-Gerau) eine 38-jährige Frau verletzt. Bei der Flucht vor der Polizei sei er anschließend von einer Brücke in den Main gesprungen, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Die Wasserschutzpolizei habe den 25-Jährigen aufgegriffen. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.