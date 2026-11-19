35 verdächtige Futterköder in Park entdeckt
Ein Hund muss nach dem mutmaßlichen Verzehr eines Giftköders tierärztlich behandelt werden. Bei der Suche stößt die Polizei auf weitere auffällige Futtergemische.
Bühl (dpa/lsw) - In einem Park in Bühl (Landkreis Rastatt) hat ein Hund mutmaßlich einen Giftköder gefressen und musste tierärztlich behandelt werden. Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung ab und fand 35 verdächtige Futtergemische, wie sie mitteilte. Das Tier ist inzwischen in einem stabilen Zustand.
Ob die Köder tatsächlich Gift enthalten, ist noch unklar. Weil sich weitere Köder im Park befinden könnten, warnt die Polizei Hundehalter und bittet um erhöhte Vorsicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.