36-Jähriger fällt von Gerüst und stirbt
Ein Notarzt versorgt den 36-Jährigen noch auf der Baustelle, doch später stirbt der Arbeiter im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Sturz kam.
Mössingen (dpa/lsw) - Ein 36 Jahre alter Arbeiter ist in Mössingen (Kreis Tübingen) von einem Gerüst gefallen und gestorben. Der Mann wurde nach dem Sturz auf der Baustelle noch durch einen Notarzt erstversorgt und starb später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Warum er stürzte, sei bisher nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu dauern den Angaben zufolge an.