Tödlicher Unfall

Mann stirbt nach Sturz mit Mofa im Krankenhaus

Weshalb der Mann verunglückte, bleibt bislang unklar. Es wird weiter ermittelt.

Der Mann starb nach dem Sturz im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann starb nach dem Sturz im Krankenhaus. (Symbolbild)

Deggenhausertal (dpa/lsw) - Ein Mann ist nach einem Sturz von seinem Mofa im Krankenhaus gestorben. Warum der 67-Jährige bei Deggenhausertal (Bodenseekreis) stürzte, ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligung anderer Menschen schließe die Polizei derzeit aus. Er war am Freitagabend unterwegs, als er zu Fall kam. Die genauen Umstände sollen die weiteren Ermittlungen klären.

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