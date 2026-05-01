Schwerer Unfall

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Leitplanke

Trotz schneller Hilfe verunglückt ein 31-jähriger Motorradfahrer tödlich. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls und möglichen Verbindungen zu einem weiteren Vorfall.

Mit einem Hubschrauber wird ein Notarzt zu der Unfallstelle geflogen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Mit einem Hubschrauber wird ein Notarzt zu der Unfallstelle geflogen. (Symbolbild)

Deggenhausertal (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße am Bodensee tödlich verunglückt. Der 31-Jährige sei mit seinem Motorrad bei Deggenhausertal gestürzt und gegen eine Leitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Trotz Reanimation durch Ersthelfer starb der Mann demnach am Donnerstag noch an der Unfallstelle. Auch ein Notarzt war mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen worden, wie es hieß. 

Vor dem Motorradfahrer hatte ein 23-Jähriger den Angaben nach mit seinem Auto kurz die Leitplanke touchiert. Ob es zwischen den beiden Unfällen einen Zusammenhang gibt, sei unklar. Die Polizei versucht nun mit Hilfe eines Gutachters, die Ursache für den Sturz des Motorradfahrers und den Zusammenstoß mit der Leitplanke des Autos zu klären.

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