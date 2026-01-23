Bild
Fluchtgefahr

36-Jähriger nach Angriff in Pforzheim in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung in Pforzheim sitzt ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.

Der Angriff soll nach dem Verlassen einer Bar erfolgt sein. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Der Angriff soll nach dem Verlassen einer Bar erfolgt sein. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer Auseinandersetzung in Pforzheim ist ein 36 Jahre alter Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Der Tatverdächtige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Tatverdächtige soll demnach in der Nacht zum Sonntag einen 48-Jährigen nach dem Verlassen einer Bar in der Nordstadt mit einem scharfen Gegenstand schwer verletzt haben. Ein Passant habe Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Das Opfer wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Ein Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes und Fluchtgefahr gegen den Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Die Ermittlungen zu Hintergründen und Umständen der Tat dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft
Streit vor einer Bar

22-Jähriger nach Messerattacke in Pforzheim in U-Haft

Ein 22-Jähriger sitzt nach einer Messerattacke in Untersuchungshaft. Ein 24-Jähriger musste mit schweren Verletzungen im Krankenhaus operiert werden.

26.12.2025

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - U-Haft
Pforzheim

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - U-Haft

Am Pforzheimer Schloßberg geraten mehrere Männer verbal aneinander. Einer wird mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert. Polizisten sind ganz in der Nähe.

22.07.2025

Haftbefehl gegen Teenager nach Wurf-Attacke von Brücke
Angriff auf Fahrzeuge

Haftbefehl gegen Teenager nach Wurf-Attacke von Brücke

Steine und Pfosten werden von einer Brücke auf einer Autobahn geworfen und treffen Fahrzeuge. Verletzt wird glücklicherweise niemand. Nun laufen Ermittlungen, unter anderem wegen versuchten Mordes.

13.05.2025

Versuchte Tötung in Reinheim - Tatverdächtiger in U-Haft
Festnahme

Versuchte Tötung in Reinheim - Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 42-Jähriger wird in Reinheim angeschossen. Verdächtigt wird sein 58-jähriger Vermieter. Dieser kommt nun in Untersuchungshaft.

14.10.2024

Messerangriff auf Kinder: Haftbefehl wegen versuchten Mordes
Duisburg

Messerangriff auf Kinder: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach dem Messerangriff auf zwei neun und zehn Jahre alter Grundschüler in Duisburg muss der mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Warum er die Kinder auf offener Straße angriff, bleibt unklar.

29.02.2024