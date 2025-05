Haftbefehl gegen Teenager nach Wurf-Attacke von Brücke

Marburg/Stadtallendorf (dpa/lhe) - Nachdem Steine sowie Leitpfosten von einer Brücke in Mittelhessen auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft in Marburg gegen sechs Teenager. Unter anderem gehe es um den Tatverdacht des versuchten Mordes, wie die Behörde gemeinsam mit der Polizei Mittelhessen mitteilte. Ein 15-Jähriger sowie ein 18-Jähriger befinden sich demnach bereits in Untersuchungshaft.