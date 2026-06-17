A67

38-Jähriger überschlägt sich mit Transporter

Auf der Autobahn kommt ein Mann mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn ab. Beim folgenden Überschlag seines Fahrzeugs zieht er sich schwere Verletzungen zu.

Ein 38-Jähriger hat sich auf der A67 mit seinem Transporter überschlagen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein 38-Jähriger hat sich auf der A67 mit seinem Transporter überschlagen. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 38-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der A67 nahe Rüsselsheim schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Rheingau-Taunus-Kreis habe am Abend die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren, woraufhin er von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei mit. Der Transporter habe sich dann überschlagen und sei auf der Seite liegen geblieben. Der Schwerverletzte sei ins Krankenhaus gebracht worden. 

Eine nahegelegene Autobahnausfahrt musste für gut zwei Stunden gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von mindestens 35.000 Euro. Zur Unfallursache laufen nun Ermittlungen. Dem 38-Jährigen wurde auch Blut entnommen.

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