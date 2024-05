Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall bei Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 39-Jährige in einer scharfen Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dabei sei er von seinem Motorrad geschleudert worden. Der Mann wurde laut Mitteilung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.