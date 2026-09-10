40 Hinweise nach TV-Aufruf zu toter Joggerin
Im Fall einer getöteten Joggerin in Lampertheim sucht die Polizei immer noch Zeugen. Nach der Ausstrahlung des Falls im Fernsehen prüft die Staatsanwaltschaft jetzt neue Hinweise.
Lampertheim (dpa/lhe) - Der gewaltsame Tod einer Joggerin im südhessischen Lampertheim war diese Woche Thema in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst», was zu 40 neuen Hinweisen zu dem Fall geführt hat. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Sebastian Knell, mitteilte, würden die Hinweise nun ausgewertet. Weitere Angaben machte er aus «ermittlungstaktischen Gründen» nicht.
Die 36 Jahre alte Lehrerin war am 16. September 2024 mit mehreren Messerstichen getötet worden. Ihre Leiche wurde rund 1,2 Kilometer von einem Waldparkplatz entfernt gefunden, an dem sie ihr Auto abgestellt hatte.