40 Hinweise nach TV-Aufruf zu toter Joggerin

Lampertheim (dpa/lhe) - Der gewaltsame Tod einer Joggerin im südhessischen Lampertheim war diese Woche Thema in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst», was zu 40 neuen Hinweisen zu dem Fall geführt hat. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Sebastian Knell, mitteilte, würden die Hinweise nun ausgewertet. Weitere Angaben machte er aus «ermittlungstaktischen Gründen» nicht.