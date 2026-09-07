„Aktenzeichen XY... ungelöst“

Getötete Joggerin in Lampertheim am Mittwoch Thema im TV 

Am helllichten Tag wurde eine Joggerin im Wald bei Lampertheim erstochen, das Motiv ist den Ermittlern ein Rätsel. Nun wird in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» der Fall vorgestellt.

In der ZDF-Sendung wird auch der Fall einer getöteten Joggerin vorgestellt. Foto: Peter Kneffel/dpa
In der ZDF-Sendung wird auch der Fall einer getöteten Joggerin vorgestellt.

Lampertheim (dpa/lhe) - Rund zwei Jahre nach der Tötung einer Joggerin im Lampertheimer Wald sucht die Polizei in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» (9. September, 20.15 Uhr) nach Hinweisen von Zeugen. Die Frau war am 16. September 2024 mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die Ermittler schließen aufgrund der Ergebnisse von DNA-Tests nicht aus, dass der Täter als Saisonarbeiter in Deutschland tätig gewesen sein und sich nicht mehr im Land aufhalten könnte.

Am Tattag gegen 10.30 Uhr hatte die 36 Jahre alte Lehrerin ihr Auto auf einem Waldparkplatz abgestellt, um joggen zu gehen. Etwa eine halbe Stunde später traf sie vermutlich auf den Angreifer. Ein Zeuge hörte Schreie, konnte diese jedoch nicht orten. Etwa eine Stunde später wurde die Leiche der Frau rund 1,2 Kilometer vom Parkplatz entfernt entdeckt. Das Motiv des Täters ist bislang unklar. 

Für entsprechende Hinweise hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt.

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