Missbrauch und Mord in Aktenzeichen XY … ungelöst»

Stuttgart/Heidenheim (dpa/lsw) - Die Polizei in Stuttgart hat nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» zahlreiche Hinweise erhalten. In diesem Fall geht es um die Suche nach einem unbekannten jungen Mann mit Phantombild - er soll Anfang Juni vergangenen Jahres zwei acht Jahre alten Mädchen aufgelauert und eines von ihnen sexuell missbraucht haben. Die Polizei in Stuttgart meldete rund 100 Hinweise per Telefon und Mails. Diese würden jetzt ausgewertet.