Mord an 36-Jähriger in Lampertheim bei Aktenzeichen XY ungelöst

Bringt diese TV-Sendung den Durchbruch? Am Mittwoch, 2. Oktober, wird bei "Aktenzeichen XY ungelöst" (ZDF, 20.15 Uhr) ein Fall behandelt, der die Menschen in der Region Bergstraße in den vergangenen Wochen bewegt hat: Am 16. September wurde eine 36 Jahre alte Frau tot auf einem Waldweg in Lampertheim gefunden. In der Sendung wird eine Ermittlerin der eingerichteten Mordkommission "1609" mit Rudi Cerne über den Fall sprechen.