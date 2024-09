Tötung von Frau in Waldstück wird Thema in TV-Sendung

Lampertheim (dpa/lhe) - Im Fall einer 36-jährigen Frau, die am 16. September tot in einem Waldstück in Lampertheim (Kreis Bergstraße) gefunden wurde, erhoffen sich die Ermittler durch die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» neue Hinweise. Der Fall wird in der ZDF-Sendung an diesem Mittwoch ab 20.15 Uhr thematisiert, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mitteilten.