Ungeklärtes Tötungsdelikt Thema bei «Aktenzeichen XY»

Sinn (dpa/lhe) - Nach mehr als vier Jahrzehnten suchen die Ermittler im Fall eines bisher ungeklärten Tötungsdelikts auch mithilfe der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» nach möglichen Zeugen. Im Studiofall der Sendung an diesem Mittwoch (8. Mai) gehe es um einen männlichen Toten, den Spaziergänger am 16. November 1981 im Stippbachtal bei Sinn im Lahn-Dill-Kreis entdeckt hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte.