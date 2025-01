Totes Baby gefunden - Fall bei «Aktenzeichen XY ungelöst»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Knapp 26 Jahre nach dem Fund einer Babyleiche hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft auf Hinweise im Fall «Frieda». Dazu wird der Cold Case aus dem Jahr 1999 am 22. Januar Teil der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Am 28. April 1999 habe ein unbekannter Anrufer die Polizei über den Fund des toten Säuglings in einem Waldstück an einem Parkplatz der Autobahn 67 beim südhessischen Einhausen informiert, teilte die Polizei mit. Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Baby erstickt wurde.