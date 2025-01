Totes Baby in Plastiktüten

Nach «Aktenzeichen XY»-Sendung - 14 Hinweise zu Cold Case

Im April 1999 wählt ein anonymer Mann den Notruf. Eingehüllt in Plastiktüten habe er in einem Waldstück ein totes Baby gefunden, erzählt er - und will seinen Namen nicht sagen. Bis jetzt.