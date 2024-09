Frauen-Leiche in Lampertheim gefunden: Mordkommission ermittelt

Nachdem am Montagmittag (16. September) auf einem Waldweg im Bereich des Lampertheimer Waldes die Leiche einer Frau gefunden wurde, hat das Polizeipräsidium Südhessen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Mordkommission "1609" eingerichtet. Rund 30 Beamte ermitteln derzeit in dem Fall.