Polizei sucht mit Fernsehsendung nach Räuberduo

Schöneck (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hanau suchen mithilfe der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» nach zwei Männern, die einen Supermarkt in Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) ausgeraubt haben. Die Sendung werde am 2. Oktober ausgestrahlt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die zwei 25- bis 35-jährigen Männer hielten sich demnach am 23. Dezember 2022 bis kurz vor Ladenschluss in dem Supermarkt auf. Anschließend bedrohten sie zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten Bargeld aus der Kasse und einem Tresor. Sie seien mit mehreren tausend Euro geflohen.