Maskierte Männer überfallen Bordell in Bürstadt

Am Freitagvormittag, 19. Juli 2024 haben drei Kriminelle ein Wohn- und Geschäftshaus in der Nibelungenstraße überfallen. Die maskierten Männer drangen gegen 11.30 Uhr in die Räume ein. Sie erbeuteten Geld sowie eine hochwertige Tasche mit diversen Bank- und Kreditkarten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro, wie es in einer Pressemeldung der Polizei heißt.