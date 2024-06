Räuber überfallen Juweliergeschäft: Inhaber attackiert

Offenbach (dpa/lhe) - Zwei Räuber haben ein Juweliergeschäft in Offenbach überfallen und den Inhaber attackiert. Der Juwelier wurde leicht verletzt, der Wert der Beute ist bisher nicht bekannt. Einer der maskierten Täter habe den 62-Jährigen angegriffen und zu Boden gedrückt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der zweite Täter habe währenddessen Schmuck aus der Auslage genommen. Dann seien beide Männer zu Fuß geflüchtet. Zeuge hatten die Tat am Mittwochnachmittag bemerkt und den Notruf alarmiert, die Fahndung verlief jedoch erfolglos.