Wiesbadener Juwelier mit Pfefferspray ausgeraubt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Unbekannte haben in Wiesbaden ein Juweliergeschäft im Gebäudekomplex des Hessischen Staatstheaters überfallen. Die Räuber sollen am Vormittag eine Angestellte des Ladens mit Pfefferspray besprüht und Schmuck gestohlen haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Anschließend flohen sie demnach zu Fuß. Wie viel Beute sie machten, sei noch unklar. Die Angestellte musste nicht in einem Krankenhaus behandelt werden, so der Sprecher.