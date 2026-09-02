«Aktenzeichen XY... Ungelöst»

Frau im Wald erstochen – neue Hinweise in ZDF-Sendung

Im September 2024 wird eine Frau im Lampertheimer Wald getötet. «Aktenzeichen XY… Ungelöst» greift den Fall neu auf.

Die Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» soll neue Hinweise in dem Fall der erstochenen 36-jährigen Frau liefern. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Die Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» soll neue Hinweise in dem Fall der erstochenen 36-jährigen Frau liefern. (Symbolbild)

Lampertheim (dpa/lhe) - Für Hinweise zum Tod einer im Lampertheimer Wald erstochenen 36-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Neue Erkenntnisse zu dem Fall von 2024 sollen am 9. September in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» vorgestellt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Frau war am 16. September 2024 mit mehreren Messerstichen getötet worden. Die an dem Opfer gefundenen DNA-Spuren lassen auf einen männlichen Täter schließen, der jedoch zuvor in keiner Datenbank erfasst worden war. Das Motiv ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. 

Rund um den Tatort und in benachbarten Gemeinden veröffentlichte die Polizei nun Fahndungsfotos. Zeugen werden um Hinweise gebeten – sowohl zu verdächtigen Personen im Wald als auch zu Menschen, die aufgrund von Erzählungen oder auffälligem Verhalten mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten. Zur Ausstrahlung von «Aktenzeichen XY... Ungelöst» werde ein Hinweistelefon eingerichtet. Hinweise nehme die Mordkommission auch per Telefon und E-Mail entgegen.

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