40-Jähriger nach Raub in Frankfurt verletzt – Zeugen gesucht

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Raub in der Frankfurter Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Die Tat ereignete sich nach ihren Angaben am frühen Samstagmorgen vor einer Gaststätte. Dort hätten sich nach aktuellen Erkenntnissen der 40 Jahre alte Geschädigte und der spätere Tatverdächtige aufgehalten. Aus bisher ungeklärter Ursache sei es zu einem Streit zwischen beiden gekommen, bei dem sich der Unbekannte aggressiv vor dem 40-Jährigen aufgebaut habe.

Der Tatverdächtige habe mehrfach an dem 40-Jährigen gezerrt und so versucht, ihn von der Bar wegzuziehen. Die Auseinandersetzung habe sich daraufhin in eine andere Straße verlagert. Dort habe der Unbekannte dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihm ein Mobiltelefon und die Geldbörse geraubt. Dabei habe er dem Opfer die Oberbekleidung ausgezogen. Der 40-Jährige sei schließlich geflohen. Er sei durch die Tat im Gesicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.