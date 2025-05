40.000 Besucher bei Museumsnacht in Frankfurt und Umgebung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Nacht der Museen in Frankfurt und Umgebung waren nach Darstellung der Stadt - wie im Vorjahr - erneut rund 40.000 Besucher unterwegs. Mehr als 40 Museen in Frankfurt, Offenbach und Eschborn hatten am Samstag bis spät in die Nacht geöffnet, heißt es in der Mitteilung.