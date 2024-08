Neue Direktorin des Historischen Museums Frankfurt

Frankfurt (dpa/lhe) - Das Kulturdezernat der Stadt Frankfurt hat Doreen Mölders zur neuen Direktorin des Historischen Museums Frankfurt ernannt. Die 48-Jährige übernimmt ab dem 1. Januar 2025 die Leitung von Jan Gerchow, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. «Dr. Mölders ist eine erfahrene Museumsmanagerin und ausgezeichnete Wissenschaftlerin, die für innovative und zukunftsorientierte Ansätze in der Museumsarbeit bekannt ist», sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig per Mitteilung.