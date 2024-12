Naomi Beckwith übernimmt Künstlerische Leitung der documenta

Kassel (dpa) - Die Amerikanerin Naomi Beckwith wird die documenta 16 im Jahr 2027 kuratieren. Das gaben die Verantwortlichen der Weltkunstschau am Mittwoch in Kassel bekannt. Beckwith ist stellvertretende Direktorin und Chefkuratorin des New Yorker Guggenheim Museums. Sie bezeichnete die documenta als Institution. Es sei ein «absolutes Geschenk», die Ausstellung leiten zu dürfen.